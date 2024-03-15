Губернатор рассказал о борьбе с онкологией в Калужской области

Владислав Шапша 14 марта заявил, что борьба с онкологией – это одно из приоритетных направлений медицины.

- Показатель смертности за 5 лет постоянно снижается, - прокомментировал глава региона. - Это результат многоуровневой работы.

Шапша напомнил, что в Калужской области работают 11 первичных онкологических кабинетов и 3 центра амбулаторной онкологической помощи.

- Калужская область наращивает свой вклад в лечение и диагностику онкозаболеваний в стране – в 2025 году у нас начнет работу крупнейший в Европе завода радиофармпрепаратов, - рассказал губернатор. - Это позволит сохранить жизнь и здоровье тысячам людей.