На Центр цифрового образования детей в Кондрово потратили 20 миллионов рублей

Он появился в прошлом году в школе №1, рассказала 20 февраля министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

Работы проведены в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В кондровской школе оборудовали шесть кабинетов и просторный холл.

Затраты из федерального бюджета составили 19,4 миллиона рублей, из областного – 800 тысяч.