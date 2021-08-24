Шапша попросил строго соблюдать санитарные нормы на День города
Во вторник, 24 августа, в ходе заседания регионального правительства обсуждалась тема организации мероприятий, приуроченных к празднованию 650-летия Калуги.
Городской голова Дмитрий Денисов доложил, что на данный момент все службы областного центра работают в особом режиме:
- В целом город готов к завершению празднования своего юбилея! – подчеркнул Денисов. - В эти выходные будет апогей! 27 августа – открытие Дворца спорта и торжественное мероприятие у его здания. 28 августа начнется с традиционного ночного велопробега. Далее – в 9:30 старт Космического марафона. Уже 3 000 зарегистрировались, но места еще остались. В финале празднований запланирован свето-музыкальный фейерверк на площади Старый Торг.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил Денисова за подготовку к празднованию юбилея:
- Уверен, что все организовано надлежащим образом. Прошу, чтобы все службы – и городское хозяйство, и сфера обслуживания, и УВД, и МЧС, и другие – очень ответственно подошли к организации и проведению празднования юбилея Калуги. Призываю всех быть максимально собранными!
Шапша также обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения всех санитарных норм во время проведения мероприятий.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!