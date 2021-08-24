Шапша попросил строго соблюдать санитарные нормы на День города

Во вторник, 24 августа, в ходе заседания регионального правительства обсуждалась тема организации мероприятий, приуроченных к празднованию 650-летия Калуги.

Городской голова Дмитрий Денисов доложил, что на данный момент все службы областного центра работают в особом режиме:

- В целом город готов к завершению празднования своего юбилея! – подчеркнул Денисов. - В эти выходные будет апогей! 27 августа – открытие Дворца спорта и торжественное мероприятие у его здания. 28 августа начнется с традиционного ночного велопробега. Далее – в 9:30 старт Космического марафона. Уже 3 000 зарегистрировались, но места еще остались. В финале празднований запланирован свето-музыкальный фейерверк на площади Старый Торг.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил Денисова за подготовку к празднованию юбилея:

- Уверен, что все организовано надлежащим образом. Прошу, чтобы все службы – и городское хозяйство, и сфера обслуживания, и УВД, и МЧС, и другие – очень ответственно подошли к организации и проведению празднования юбилея Калуги. Призываю всех быть максимально собранными!

Шапша также обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения всех санитарных норм во время проведения мероприятий.