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Выступление звезд на 650-летие Калуги оплатят из федерального бюджета

Ирина Будникова
Опубликовано: 02.08.2021 15:24 4 1405
Выступление звезд на 650-летие Калуги оплатят из федерального бюджета

В понедельник, 2 августа, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША попросил городского голову Дмитрия ДЕНИСОВА отчитаться, как идет завершение подготовки к празднованию юбилея Дня города Калуги.

- Действительно, мы находимся на финишной прямой, - сказал Дмитрий Денисов. – Буквально через месяц будет разгар нашего праздника. Стоит отметить, что все мероприятия, которые мы проводим уже на протяжении последних лет, осуществляются в соответствии с указом президента Российской Федерации о подготовке празднования 650-летнего юбилея и соответствующем распоряжении правительства Российской Федерации.

По словам городского головы, в рамках этих распоряжений финансирование самых грандиозных мероприятий празднования, а именно, фейерверков, приглашения звезд, парада дронов, осуществляется за счет средств федерального бюджета. Подобным целевым финансированием могут воспользоваться все областные столицы раз в 50 лет. Таким образом, Дмитрий Денисов считает, что ответил на вопрос, который больше всего волнует калужан.

Далее городской голова рассказал, что планирует активно информировать москвичей о праздновании юбилея в нашем городе с целью привлечения гостей. Станция метро «Калужская» и вагоны метро всей оранжевой ветки в Москве будут стилизованы под наш праздник. В метро появятся рекламные ролики и арт-объект.

Ко Дню города, благодаря частным инвестициям, также появятся новые сооружения спортивной направленности. Это скейт-парк на площади Маяковского, трек велосипедистов в сквере Волкова, спортивная площадка в парке ТЮЗ, обновится детская площадка в парке культуры и отдыха и начнется строительство площадки для дрессировки собак на Грабцевском шоссе.

Также начался масштабный творческий проект по созданию муралов на городских муниципальных зданиях. В первую очередь калужские художники разрисуют трансформаторные и распределительные подстанции, а потом и некоторые многоквартирные дома. Ко Дню города на суд калужан власти предъявят эти объекты городского искусства. Они не вечны, через какое-то время краска потускнеет и смоется. Если жителям города понравится стрит-арт, то можно будет его обновлять и поддерживать в дальнейшем.

- Это событие должно быть запоминающееся и оставить после себя очень много объектов. Я не говорю про те объекты, которые курируют правительства Российской Федерации и Калужской области. Это Дворец спорта, вторая очередь музея истории космонавтики, набережная Яченского водохранилища, - сказал Дмитрий Денисов в завершение доклада. –  Юбилей пройдет, а объекты останутся. И мы будем вспоминать об этой дате с хорошими мыслями. О том, что юбилей позволил сконцентрировать финансовые и организационные ресурсы, чтобы улучшить город и сделать его более комфортным для жителей и гостей.

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить выступление приглашенных звезд на концертах в Калуге.

Ирина Будникова
Опубликовано: 02.08.2021 15:24 4 1405
Тэги: праздник 650-летие калуги область дмитрий денисов владислав шапша
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