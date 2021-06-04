Жителей Калужской области ожидают длинные новогодние каникулы

Ближайшие новогодние каникулы продлятся в России с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В пятницу, 3 июня, об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава федерального министерства труда Антон КОТЯКОВ.

- К 31 декабря добавится девять дней в январе, - приводит слова министра ТАСС.

Он также отметил, что в 2022 году 31 декабря также будет нерабочим, так как попадает на субботу.

Напомним, что Калуга стала новогодней столицей России в 2021 году.

А как вы относитесь к длинным новогодним каникулам? Пишите в комментариях!