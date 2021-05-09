В воскресенье, 9 мая, в Калуге пройдет военно-историческая реконструкция, сообщает горуправа.

9 мая в 17:00 часов на площади Старый Торг, - передает ведомство, - пройдет военно-историческая реконструкция «В мае 45-го», посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Клуб «Батальон» организует реконструкцию событий апреля-мая 1945 года, в которой примут участие военно-исторические клубы из Калуги и Москвы.