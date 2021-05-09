VIP-поздравления с Днем Великой Победы: что пожелали калужанам губернатор, сенатор, депутаты и другие

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША

Дорогие жители Калужской области!

Дорогие ветераны!

В этот день, 76 лет назад, наши соотечественники, услышав долгожданное объявление о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил, радостные и счастливые выбегали на улицу, обнимались и целовались с незнакомыми людьми, поздравляли с Победой, смеялись и плакали. Это был великий день, который невозможно забыть. Наш прославленный земляк маршал Советского Союза Г.К. Жуков точно выразил значение этого события: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в вой­ну, а народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе».

Память о той страшной вой­не и о победе над фашизмом — это не только безграничная благодарность героическому поколению наших предшественников, это источник любви и гордости к своей стране, это вера в то, что нас нельзя сломить.

Горько осознавать, что среди нас всё меньше ветеранов и свидетелей Великой Отечественной вой­ны, которые претерпели все её невзгоды. Низкий вам поклон за мужество и стойкость не только в бою, но и в тылу. Вы для нас пример искреннего и самоотверженного служения Родине. Вечная память павшим, тем, кого уже рядом с нами нет.

Желаю всем здоровья, благополучия и счастья!

С Днём Победы!

Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!

9 Мая стало самой главной датой в истории нашей страны. Этот праздник одновременно наполнен радостью Победы, гордостью за героев и победителей страшной вой­ны и горечью потерь.

Память о Великой Отечественной вой­не живёт в каждом из нас, передаётся от поколения к поколению, она делает нас сильнее и лучше, помогает добиваться намеченных целей, преодолевать сложности, трудиться ради развития и процветания России.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной вой­ны, труженики тыла, вечная память погибшим героям! Спасибо вам за Победу и нашу жизнь, за то, что отстояли нашу страну и подарили нам мирное небо над головой.

Желаю доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

С Днём Победы!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр АВДЕЕВ

Уважаемые ветераны!

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!

9 мая – поистине всенародный и священный праздник, особая незабываемая дата в истории нашей страны, в жизни каждой российской семьи.

Никогда прежде история не знала такого массового героизма, таких примеров стойкости и самопожертвования. 1418 дней длилась война и каждый из этих дней был испытанием, но наша страна смогла выстоять и победить.

Дорогие, уважаемые ветераны, труженики тыла! Мы гордимся Вами и бесконечно благодарны Вам. Ваша самоотверженность и бесстрашие помогли отстоять честь нашей страны. Спасибо за эту Великую победу и низкий Вам поклон!

От всей души желаю Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия, счастья и оптимизма на долгие годы!

Председатель Законодательного собрания области, депутаты регионального парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие жители Калужской области!

9 Мая — священный для каждой семьи праздник. Он объединяет всех жителей нашей страны. Но особое значение имеет для ветеранов и всех свидетелей тех страшных военных событий. Поколение победителей выстояло, спасло и сохранило нашу Родину. За это низкий поклон, самая искренняя признательность и благодарность.

Будем достойны наших героев!

Во время Великой Отечественной вой­ны территория Калужской области стала местом кровопролитных боёв, сыгравших колоссальную роль в обороне Москвы и в последующем контрнаступлении советских вой­ск. Многие населённые пункты были уничтожены, погибли сотни тысяч людей среди мирного населения и военнослужащих.

Самые значимые места сражений сегодня носят почётные звания городов и рубежей воинской доблести.

От всей души поздравляем жителей области с Днём Победы! Искренне желаем мира и добра, семейного счастья, любви, здоровья и благополучия.

Городской Голова города Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ

Уважаемые ветераны!

Дорогие калужане!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной вой­не!

9 мая 1945 года залпы артиллерийских орудий сменились вспышками праздничных салютов.

Для нас нет праздника дороже и важнее. Этот день Памяти и великого подвига объединяет и делает нас непобедимыми перед лицом любых трудностей и испытаний. Мир и свобода, завоёванные для нас поколением победителей, — основа всего, чем живёт сегодня наша страна.

Мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и трудился в тылу, их высочайшему патриотизму и несгибаемой воле. С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражений.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за этот великий подвиг, за Победу во имя мира!

Сегодня вы по-­прежнему в строю, принимаете активное участие в жизни города, вдохновляете молодое поколение калужан своей удивительной стойкостью и жизнелюбием.

Наш гражданский долг — ​передать по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-­победители, — ​мир, свободу, великую страну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! С Днём Победы!

Генеральный директор АО «Воробьево», заместитель генерального директора по инвестиционным проектам «Новой инвестиционной группы» Валерий ОНИЩИК

Уважаемые калужане!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая для всех особый день, этот день дорог нам, потому что он частичка истории каждой семьи.

В эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал промышленность и народное хозяйство в послевоенные годы. Особые слова благодарности ветеранам и труженикам тыла. Низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш подвиг во имя мира. Ваше самоотверженное служение Отчизне всегда будет ярким примером истинного патриотизма для всех последующих поколений.

Пусть этот светлый праздник для каждого из нас станет источником гордости, наполнит сердце радостью, желанием жить и трудиться на благо родного села, города и страны!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Директор Калужского областного театра юного зрителя Валерия ВИЗГОВА

Дорогие ветераны, защитники Отечества!

В нашей стране нет праздника, пронзительнее и трогательнее, чем 9 мая – День Победы!

Великий, торжественный, самый близкий, самый дорогой и одновременно самый грустный праздник… День памяти о тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой и свободу… Немногие из этих великих людей живы, мы спешим поздравить их и поблагодарить за щедрый подарок – нашу жизнь и свободу.

Благодаря вам существует наша страна, открываются новые страницы истории. Благодаря вам, дорогие защитники, мы можем обладать Родиной и своей культурой, быть спокойными за собственные жизни, за близких людей, за наших детей.

От всей души поздравляем вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне! Мы гордимся вами! Пусть мир, подаренный нам, новые поколения оценят по достоинству! Это лучшая дань ветеранам, нашим родным, отцам и дедам!