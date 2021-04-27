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В Калуге организуют дополнительный общественный транспорт в Пасхальную ночь

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 17:06 6 581
В Калуге организуют дополнительный общественный транспорт в Пасхальную ночь

В ближайшее воскресенье, 2 мая, православные христиане будут отмечать Пасху. В ночь с субботу на воскресенье в Калуге будет организовано движение дополнительного общественного транспорта. Во вторник, 27 апреля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- В ночь с 1 на 2 мая 2021 года МУП «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги будет организовано движение восьми троллейбусов, - пояснили в горхозяйстве.

Отправляться троллейбусы будут по окончании ночных пасхальных богослужений от площади Старый Торг по следующим маршрутам.

Троллейбусные маршруты в Калуге в ночь с 1 на 2 мая 2021 года:

  • № 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1 (1 единица);
  • № 2 - по ул. Московской - Терепец (1 единица);
  • № 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - кинотеатр «Центральный», далее по ул. Московской в депо (1 единица);
  • № 6 - по ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. Маршала Жукова до ост. «Дубрава», далее по маршруту № 6 в депо (1 единица);
  • № 8 - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Ольговская (1 единица);
  • № 9 - по ул. Московской - пос. Северный (1 единица);
  • № 10 - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Гурьянова (1 единица);
  • № 18 - ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев-проект» (1 единица).

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 17:06 6 581
Тэги: праздник пасха укт транспорт
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