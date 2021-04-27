В Калуге организуют дополнительный общественный транспорт в Пасхальную ночь

В ближайшее воскресенье, 2 мая, православные христиане будут отмечать Пасху. В ночь с субботу на воскресенье в Калуге будет организовано движение дополнительного общественного транспорта. Во вторник, 27 апреля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- В ночь с 1 на 2 мая 2021 года МУП «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги будет организовано движение восьми троллейбусов, - пояснили в горхозяйстве.

Отправляться троллейбусы будут по окончании ночных пасхальных богослужений от площади Старый Торг по следующим маршрутам.

Троллейбусные маршруты в Калуге в ночь с 1 на 2 мая 2021 года: