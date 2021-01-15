В Калуге началось строительство иордани для крещенских купаний на Яченском водохранилище

К Крещению на Яченском водохранилище в Калуге будут построены две иордани. Спуститься к ним можно будет по деревянной лестнице. Ее уже смонтировали, сообщает в пятницу, 15 января, городская управа.

Помосты, по которым купальщики пойдут к иорданям, и сами иордани обещают подготовить к 18 января.

Как рассказала начальник отдела по организации защиты населения городской управы Наталия ЕГОРОВА, на берегу будут установлены два пневмокаркасных модуля для обогрева и полевая кухня. Купальщики смогут съесть каши и выпить горячего чаю.

За тем, чтобы никто не пострадал, будут следить полицейские, сотрудники МЧС, службы спасения и медики.

Пускать к воде будут только людей в масках, прошедших проверку на металлодетекторе. Купания начнутся 18 января в 20:00 после богослужения и освящения воды.

Помимо Яченского водохранилища, в крещенскую ночь в Калуге можно будет окунуться в Сероводородных озерах и в источнике у деревни Колюпаново. Всего же в Калужской области мест для купания будет 49.