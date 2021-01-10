В Калуге завершился праздник «Новогодняя столица России-2021»

Вечером в субботу, 9 января, на площади Старый Торг состоялась церемония закрытия Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021 года». Различные массовые мероприятия проходили в нашем городе с 12 декабря.

Торжественная часть началась с гимна Новогодней столицы в исполнении автора – Павла Селезнева, Юлии Ефремовой и ансамбля «Калужский сувенир». Зрителям также продемонстрировали лазерное шоу с исторической ретроспективой Калуги.

Главными героями церемонии стали символ проекта Снежинка, Космонавты и Купцы, а также Калужский Дед Мороз и Снегурочка. Они рассказали о самых ярких событиях Всероссийского проекта. После чего главный символ Новогодней столицы – хрустальную снежинку – передали делегации Нижнего Новгорода, который станет следующей Новогодней столицей – в год своего 800-летия.

Завершилась церемония закрытия праздничным фейерверком.