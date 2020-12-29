Дмитрий Крылов снял душевное видео про Калугу

Часть про Калугу - с отметки 15:21.

В эфире Первого канала вышел очередной выпуск передачи «Непутевые заметки». Ее ведущий Дмитрий Крылов во второй части программы рассказал о новогодней столице России – 2021 – Калуге.

Авторы программы в 15-минутном сюжете успели рассказать и про историю города, и про современные реалии.

- Давно я не видел столько радостных и восторженных лиц, - отметил Крылов, комментируя новогодние мероприятия в Калуге.