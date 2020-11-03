Туроператоры отмечают рост спроса на пакетные новогодние туры в Калугу

В Калуге отмечается спрос на бронирование отелей в период новогодних праздников, сообщает во вторник, 3 ноября, пресс-служба администрации губернатора Калужской области.

Туроператоры подготовили новогодние предложения, продают их через свои ресурсы и отмечают спрос на пакетный отдых в новогодние праздники. Возможно, этому способствует программа кэшбека при покупке пакетного тура. Для этого нужно приобрести тур до 5 декабря 2020 года, а приехать до 10 января 2021 года.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов. В их число входят визит-центр ТИЦ «Калужский край» в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре «Центральный» и Инновационном культурном центре.

Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтёры.

Напомним, с 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021».

Определены 8 площадок, на которых развернутся новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи.

В Калуге планируется проведение парада Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза – впервые она разместится в парке культуры и отдыха.

На Театральной площади свой спецпроект под названием «Театрализованный карнавал» покажут актёры калужского драмтеатра. На сцене нового парка на Марата состоится большое арктическое шоу «Легенды Севера».

Полная афиша праздника опубликована на нашем сайте: Полная афиша новогодних торжеств в Новогодней столице России 2021