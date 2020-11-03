Дома в центре Калуги украсили флагами России

На шести домах по улице Кирова в Калуге 2 ноября появились флаги России. Туда их вывесили в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Сообщает городская управа.

- Жители воспринимают это с улыбкой, радостно, появляется праздничное настроение, - рассказал мастер по общестроительным работам УК «ЖРСУ» Даниил Беляев. - Бывают даже случаи, когда жители оставляют эти флаги себе в качестве сувенира.

Отметим, что триколоры на домах улицы Кирова вывешивают почти ко всем государственным праздникам.

Тем временем

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