В Калуге развернули огромный триколор на склоне парка культуры и отдыха

В пятницу, 21 августа, на склоне парка культуры и отдыха в Калуге развернули огромный триколор. Флаг России появился там ко Дню российского флага, который будет отмечаться в субботу, 22 августа.

Ранее флаг на склоне появлялся ко Дню России - 12 июня.

Триколор виден с Правого берега.

Огромный триколор в Калуге.

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