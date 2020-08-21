В Калуге развернули огромный триколор на склоне парка культуры и отдыха

В пятницу, 21 августа, на склоне парка культуры и отдыха в Калуге развернули огромный триколор. Флаг России появился там ко Дню российского флага, который будет отмечаться в субботу, 22 августа.
Ранее флаг на склоне появлялся ко Дню России - 12 июня.
Триколор виден с Правого берега.
Огромный триколор в Калуге.
Тем временем
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