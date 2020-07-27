Храмы Калуги зазвонят в колокола в честь Крещения Руси

Завтра, 28 июля, отмечается праздник Крещения Руси. В этот день во всех православных храмах прозвучит колокольный звон, сообщает пресс-служба калужской епархии.

Перезвон начнется в полдень.

- В течение последних восьми лет данная акция была включена в программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Крещения Руси. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и ряда других стран в 2012 году, - сообщает епархия со ссылкой на официальный сайт Московского Патриархата.