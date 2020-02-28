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Блины с укропом, хорошим настроением, и причём здесь ЖКХ

Редакция
Опубликовано: 28.02.2020 20:00 0 30
Блины с укропом, хорошим настроением, и причём здесь ЖКХ

Вот и подходит к концу зима. Масленичная неделя в самом разгаре, и в эти выходные самое время — жечь чучела и вкушать главное яство праздника — ​блины! И сегодня мы предлагаем вам несколько интересных рецептов от калужан.

Игорь Корнилов Калуга

Актёр Калужского областного драматического театра Игорь КОРНИЛОВ

Делюсь рецептом блинчиков из детской каши от моей любимой дочери Виктории.

Вам понадобится:

  • детская растворимая каша — ​4 столовые ложки,
  • молоко/вода — ​1 стакан,
  • мука пшеничная — ​2 столовые ложки,
  • яйцо куриное — ​2 шт.,
  • масло подсолнечное/оливковое — ​1 столовая ложка.

Приготовление

Яйца взбить, добавить щепотку соли для усиления вкуса. Добавить 4 столовые ложки каши, 1 стакан молока или воды, 2 столовые ложки муки и всё хорошо перемешать. В тесто влить 1 столовую ложку масла и выпекать на хорошо разогретой сковороде.

Для своей дочери я их делаю маленького размера, и это ее самый любимый завтрак!

Татьяна Инкина Калуга

Метеоролог Татьяна ИНКИНА

— Блины в нашей семье — традиционное и любимое блюдо. Смешиваю тесто, делая всё на глазок. Мне не лень сделать блины и два раза в день, если об этом попросят внуки. В выходные пеку их обязательно. После тяжелых беговых тренировок для мужа Виктора это самая полезная еда. Дети любят блины с сахарной пудрой, а муж со смородиновым вареньем. А вот я блины себе позволяю лишь на масленичной неделе — ​столько, сколько захочу.

Вам понадобятся:

  • 5 столовых ложек просеянной муки,
  • молоко,
  • одно яйцо,
  • столовая ложка сахара,
  • чайная ложка оливкового масла,
  • щепотка соли.

Приготовление

Размешиваю тесто до консистенции жидкой сметаны. Пользуюсь только блинной сковородой средних размеров. С такой сковороды блины легко снимаются. Разогреваю ее до максимума, предварительно смазав тонким слоем оливкового масла. Жду, когда сковорода раскалится и «запахнет» по-­особенному. Отвлекаться нельзя: всё происходит очень быстро. Разовая порция — ​10–12 тонких блинчиков. Главное, делать всё с любовью, тогда ни первый, ни последний блины не окажутся комом.

Приятного аппетита!

Дмитрий Денисов Калуга

Временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

По собственному признанию, блины печёт с детства. Этому его научил папа.

Что необходимо для блинов:

1. Хорошее настроение. Желательно расслабиться и не думать о жилищно-­коммунальном хозяйстве.
2. Литр хорошего калужского молока.
3. Немного соли и совсем немного сахара.
4. Два куриных яйца.
5. В серебряной ложке необходимо произвести реакцию гашения содой раствора пищевой уксусной кислоты. Добавить в тесто после завершения реакции.
6. Две столовые ложки подсолнечного масла.
6. Далее, перемешивая молоко, добавляем муку до необходимой консистенции.
7. Жарить на подсолнечном масле.
8. Готовые блины смазать сливочным маслом, изготовленным на территории Калужской области.
9. Мёд, варенье и другие варианты.
10. Хорошая компания, чай.

Артур Микоян Калуга

Танцор, хореограф и преподаватель Артур МИКОЯН

Блинчики с сыром и зеленью

Вам понадобятся:

  • молоко — 1,5 стакана,
  • сыр твёрдый или полутвёрдых сортов — ​150 г,
  • яйца — ​2 шт.,
  • укроп (зелень) свежий — ​по вкусу,
  • мука — ​0,5 стакана,
  • сахар — ​1 ч. ложка,
  • разрыхлитель — ​1 ч. ложка.

Приготовление:

Молоко наливаем в кастрюльку и подогреваем до тёплого состояния на медленном огне. В тёплое молоко добавляем чайную ложку сахара и 2 яйца. Взбиваем всё это вилочкой или венчиком. Получаем молочно-­яичную смесь. Натираем 150 г любого твёрдого или полутвёрдого сыра на мелкой или средней тёрке. Нарезаем укроп. Кладём натёртый сыр и нарезанный укроп в миску, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя теста и перемешиваем.
Насыпаем полстакана муки и ещё раз хорошо перемешиваем. Затем взбиваем всю эту массу блендером до однородности.

Выпекаем блинчики. Перед каждым новым блином тесто перемешиваем, чтобы сыр не оседал на дно, а укроп не скапливался на поверхности.

Даниил Жуков Калуга

Автор лекций для школьников о жизни слепых, автор квеста «Жизнь на ощупь», Даниил ЖУКОВ

Фирменный рецепт тонких блинов от мамы:

  • 0,5 л молока,
  • 4 яйца,
  • соль, сахар по вкусу, растительное масло.

Муку добавлять во взбитые яйца с долитым в него молоком до тех пор, пока тесто не будет похоже на жидкую сметану. Оставить тесто на 30 минут, чтобы подошло. Перед выпеканием добавить в него 3 столовых ложки растительного масла.

Для начинки очень хороши яблоки. Надо очистить их от кожуры и порезать. Затем припустить на сковороде на сливочном масле с сахаром и прямо вместе с ними завернуть в блины.

Уважаемые читатели, а как вы печёте блины? Поделитесь рецептом в комментариях!

 

Редакция
Опубликовано: 28.02.2020 20:00 0 30
Тэги: праздник масленица
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