Что подарят калужским ветеранам ко Дню Победы

Министерство труда и социальной защиты Калужской области к 75-летию Великой Победы планирует подарить ветеранам подарочные наборы для чая. Электронные аукционы на их поставку объявлены на сайте госзакупок.

В состав одного из наборов входят электрический самовар, заварной чайник и поднос золотого перламутрового цвета, покрытые ручной росписью в хохломском стиле на чёрном фоне.

Всего планируется закупить 550 таких наборов. Начальная стоимость контракта – 5 млн. 445 тыс. рублей.

Второй набор состоит из стаканов с подстаканниками, на которые нанесён чеканный штамп с надписью: «Победа! 75 лет, 1945 – 2020». Их собираются приобрести в количестве 1100 штук на сумму 1 млн. 474 тыс. рублей.