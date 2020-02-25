66-метровый мост сожгут на Масленицу в Калужской области

В ближайшую субботу, 29 февраля, в деревне Никола-Ленивец Дзержинского района пройдёт традиционное празднование Масленицы. Главным событием этого дня станет сожжение деревянного моста.

- Строительство арт-объекта в виде большого моста началось в конце декабря, - рассказывают организаторы. - Мост возводится из сухостоя, тронутого жуком-короедом, испорченных паллетов с производств Калужской области, соломы и деревянного строительного мусора. Высота объекта - 20 метров, длина - 66 метров.

- Идея с сожжением моста простая и ёмкая, соответствующая одновременно и духу места, его вневременному, медитативному характеру, и духу нашего времени - беспокойному, переменчивому и в тоже время интересному, - говорят авторы проекта. - Хотелось создать образ простой, но многослойный. При этом горящий мост мог бы стать метафорой происходящих в мире перемен.

Сожжение масленичного объекта в Никола-Ленивце будет предварять перформанс. Его приготовили художник Олег Жуковский и театр La Pushkin.

В прошлом году, напомним, в Никола-Ленивце сжигали Бастилию. А годом ранее – готический храм.