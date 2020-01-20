Пять тысяч калужан окунулись в ледяную воду на Крещение

Во время Крещенских купаний на открытых водоёмах области и купелях, оборудованных для омовения, искупалось более пяти тысяч человек. Об этом сообщает калужское ГУ МЧС.

Как мы уже рассказывали, окунуться в ледяную воду под присмотром специалистов в нашей области можно было в 43 местах. Никто из людей не пострадал.

В то же время губернатор Анатолий АРТАМОНОВ усомнился в пользе крещенских купаний.

- Не случайно сама церковь, но и работники здравоохранения обращали внимание жителей, что вовсе не является обязательной процедурой эта бравада, которую мы видим, что кто-то должен обязательно нырнуть в холодную воду, - заявил он утром 20 января. - Никакой пользы для организма нет, конечно же. Если кто-то думает, что он год грешил, грешил, а потом залез в эту воду холодную и всё смыл с себя, особенно тот, кто до принял и после принял, всё это глупости... Ладно, если бы люди моржевали, а потом пошли, как говорится... В этот день вся вода святая, пожалуйста, встань под душ, и тоже самое будет... Есть желающие, пожалуйста, пусть поныряют, только из этого делать какой-то фетиш или превращать в акцию не нужно. Потом после этого приёмные отделения наших больниц всех этих гипертоников и так далее начинают приводить в чувство... Это церкви совершенно не нужно. Иван Грозный вообще запрещал это делать. И говорил: «Вы в это время не с гиканьем в воду ныряйте, а идите в храм и помолитесь! Больше пользы будет».