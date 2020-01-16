Опубликован новый список мест для Крещенских купаний

Вечером в четверг, 16 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало уточнённый перечень мест проведения Крещенских купаний. Ранее, напомним, сообщалось, что список скорректируют из-за тёплой погоды.

Медики, спасатели и полицейские будут дежурить в 43 точках.

Калуга:

Сероводородные озера

Источник в деревне Колюпаново

Обнинск:

Река Протва (район городского пляжа)

Бабынинский район:

Купель на источнике в селе Тырново

Барятинский район:

Купель при часовне в деревне Полом

Боровский район:

Купель Храма Покрова Богородицы на Высоком в Боровске

Купель Храма Святителя Николая в Ермолино (улица Русиново)

Иордань на пруду у Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тимашово

Дзержинский район:

Купальни у святого источника монастыря в селе Льва Толстого

Родник «Серебряный колодец» между деревнями Матово и Меленки

Думиничский район:

Купель при Храме в селе Хотьково

Купель при Храме в селе Усты

Жуковский район:

Купель при храме в селе Буриново

Купель при Храме Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы в городе Жукове (район дома № 160 по улице Ленина)

Купель при Храме Пресвятой Богородицы в селе Никольское

Купель и родник при Храме Александра Невского (Николая Чудотворца) в селе Оболенское

Купель при Храме Архангела Михаила в деревне Кутепово

Купель на роднике в деревне Машково

Купель при Храме Преображения Господня в селе Спас-Прогнанье

Иордань на водохранилище в селе Спас-Прогнанье

Родник Петра и Павла в деревне Воробьи

Износковский район:

Купель на роднике в деревне Клины

Козельский район:

Купель «Пафнутьевский колодец» Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в Козельске

Купель при монастыре Спаса Нерукотворного Пустынь в селе Клыково

Купель при монастыре Казанская Амвросиевская Ставропигиальная женская пустынь в селе Шамордино

Купель при Храме Успения Пресвятой Богородицы в деревне Подборки

Купель при Храме Пророка Ильи в селе Ильинское

Куйбышевский район:

Купель на Святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице) в деревне Красниково

Малоярославецкий район:

Иордань на реке Лужа Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Карижа

Купель Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Недельное

Купель Свято-Никольского-Черноостровского монастыря в Малоярославце

Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец) в деревне Локонское

Медынский район:

Иордань на пруду в деревне Елешня-Вторая

Спас-Деменский район:

Купель при Храме Спаса Преображения в городе Спас-Деменске

Сухиниский район:

Ключи «Баевка» и «Ремзавод» в городе Сухиничи

Купель в деревне Волково

Тарусский район:

Купальня часовни в честь Иконы Божией Матери «Боголюбская» в городе Тарусе (дом № 1а по улице Ефремова)

Хвастовичский район:

Купели при Храме в поселке Успенский

Купель «Черный колодец» в поселке Еленский

Купель на роднике за школой в деревне Стайки

Купель на роднике в поселке Малиновский

Юхновский район:

Городской пруд в городе Юхнове (район улицы Красная Набережная)

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