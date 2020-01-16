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Опубликован новый список мест для Крещенских купаний

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2020 17:22 0 477
Опубликован новый список мест для Крещенских купаний

Вечером в четверг, 16 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало уточнённый перечень мест проведения Крещенских купаний. Ранее, напомним, сообщалось, что список скорректируют из-за тёплой погоды.

Медики, спасатели и полицейские будут дежурить в 43 точках.

Калуга:

  • Сероводородные озера
  • Источник в деревне Колюпаново

Обнинск:

  • Река Протва (район городского пляжа)

Бабынинский район:

  • Купель на источнике в селе Тырново

Барятинский район:

  • Купель при часовне в деревне Полом

Боровский район:

  • Купель Храма Покрова Богородицы на Высоком в Боровске
  • Купель Храма Святителя Николая в Ермолино (улица Русиново)
  • Иордань на пруду у Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тимашово

Дзержинский район:

  • Купальни у святого источника монастыря в селе Льва Толстого
  • Родник «Серебряный колодец» между деревнями Матово и Меленки

Думиничский район:

  • Купель при Храме в селе Хотьково
  • Купель при Храме в селе Усты

Жуковский район:

  • Купель при храме в селе Буриново
  • Купель при Храме Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы в городе Жукове (район дома № 160 по улице Ленина)
  • Купель при Храме Пресвятой Богородицы в селе Никольское
  • Купель и родник при Храме Александра Невского (Николая Чудотворца) в селе Оболенское
  • Купель при Храме Архангела Михаила в деревне Кутепово
  • Купель на роднике в деревне Машково
  • Купель при Храме Преображения Господня в селе Спас-Прогнанье
  • Иордань на водохранилище в селе Спас-Прогнанье
  • Родник Петра и Павла в деревне Воробьи

Износковский район:

  • Купель на роднике в деревне Клины

Козельский район:

  • Купель «Пафнутьевский колодец» Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в Козельске
  • Купель при монастыре Спаса Нерукотворного Пустынь в селе Клыково
  • Купель при монастыре Казанская Амвросиевская Ставропигиальная женская пустынь в селе Шамордино
  • Купель при Храме Успения Пресвятой Богородицы в деревне Подборки
  • Купель при Храме Пророка Ильи в селе Ильинское

Куйбышевский район:

  • Купель на Святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице) в деревне Красниково

Малоярославецкий район:

  • Иордань на реке Лужа Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Карижа
  • Купель Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Недельное
  • Купель Свято-Никольского-Черноостровского монастыря в Малоярославце
  • Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец) в деревне Локонское

Медынский район:

  • Иордань на пруду в деревне Елешня-Вторая

Спас-Деменский район:

  • Купель при Храме Спаса Преображения в городе Спас-Деменске

Сухиниский район:

  • Ключи «Баевка» и «Ремзавод» в городе Сухиничи
  • Купель в деревне Волково

Тарусский район:

  • Купальня часовни в честь Иконы Божией Матери «Боголюбская» в городе Тарусе (дом № 1а по улице Ефремова)

Хвастовичский район:

  • Купели при Храме в поселке Успенский
  • Купель «Черный колодец» в поселке Еленский
  • Купель на роднике за школой в деревне Стайки
  • Купель на роднике в поселке Малиновский

Юхновский район:

  • Городской пруд в городе Юхнове (район улицы Красная Набережная)

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2020 17:22 0 477
Тэги: праздник крещение
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