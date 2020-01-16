Опубликован новый список мест для Крещенских купаний

Вечером в четверг, 16 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало уточнённый перечень мест проведения Крещенских купаний. Ранее, напомним, сообщалось, что список скорректируют из-за тёплой погоды.
Медики, спасатели и полицейские будут дежурить в 43 точках.
Калуга:
- Сероводородные озера
- Источник в деревне Колюпаново
Обнинск:
- Река Протва (район городского пляжа)
Бабынинский район:
- Купель на источнике в селе Тырново
Барятинский район:
- Купель при часовне в деревне Полом
Боровский район:
- Купель Храма Покрова Богородицы на Высоком в Боровске
- Купель Храма Святителя Николая в Ермолино (улица Русиново)
- Иордань на пруду у Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тимашово
Дзержинский район:
- Купальни у святого источника монастыря в селе Льва Толстого
- Родник «Серебряный колодец» между деревнями Матово и Меленки
Думиничский район:
- Купель при Храме в селе Хотьково
- Купель при Храме в селе Усты
Жуковский район:
- Купель при храме в селе Буриново
- Купель при Храме Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы в городе Жукове (район дома № 160 по улице Ленина)
- Купель при Храме Пресвятой Богородицы в селе Никольское
- Купель и родник при Храме Александра Невского (Николая Чудотворца) в селе Оболенское
- Купель при Храме Архангела Михаила в деревне Кутепово
- Купель на роднике в деревне Машково
- Купель при Храме Преображения Господня в селе Спас-Прогнанье
- Иордань на водохранилище в селе Спас-Прогнанье
- Родник Петра и Павла в деревне Воробьи
Износковский район:
- Купель на роднике в деревне Клины
Козельский район:
- Купель «Пафнутьевский колодец» Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в Козельске
- Купель при монастыре Спаса Нерукотворного Пустынь в селе Клыково
- Купель при монастыре Казанская Амвросиевская Ставропигиальная женская пустынь в селе Шамордино
- Купель при Храме Успения Пресвятой Богородицы в деревне Подборки
- Купель при Храме Пророка Ильи в селе Ильинское
Куйбышевский район:
- Купель на Святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице) в деревне Красниково
Малоярославецкий район:
- Иордань на реке Лужа Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Карижа
- Купель Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Недельное
- Купель Свято-Никольского-Черноостровского монастыря в Малоярославце
- Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец) в деревне Локонское
Медынский район:
- Иордань на пруду в деревне Елешня-Вторая
Спас-Деменский район:
- Купель при Храме Спаса Преображения в городе Спас-Деменске
Сухиниский район:
- Ключи «Баевка» и «Ремзавод» в городе Сухиничи
- Купель в деревне Волково
Тарусский район:
- Купальня часовни в честь Иконы Божией Матери «Боголюбская» в городе Тарусе (дом № 1а по улице Ефремова)
Хвастовичский район:
- Купели при Храме в поселке Успенский
- Купель «Черный колодец» в поселке Еленский
- Купель на роднике за школой в деревне Стайки
- Купель на роднике в поселке Малиновский
Юхновский район:
- Городской пруд в городе Юхнове (район улицы Красная Набережная)
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