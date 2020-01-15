Погода помешает Крещенским купаниям

Как мы уже рассказывали, в ночь на 19 января православные будут отмечать Крещение. К этому празднику в нашей области собирались оборудовать 51 место для купания в ледяной воде. Однако тёплая погода внесла коррективы в эти планы.

- В калужском регионе 36 купелей являются стационарными и находятся на территории храмов, еще 15 планировалось оборудовать на открытых водоемах, однако из-за теплой погоды все реки Калужской области очистились ото льда, а на закрытых водоемах лёд не способен выдержать человека и выход на него запрещён, - сообщает в среду, 15 января, ГУ МЧС по Калужской области. - В связи с этим списки мест для священный омовений будут скорректированы.

Какие конкретно места останутся в списке для купаний, станет известно чуть позже.