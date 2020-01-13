Где окунуться на Крещение: опубликован список мест

В воскресенье, 19 января, православные верующие традиционно отметят один из главных своих праздников – Крещение. В этот день тысячи людей окунаются в ледяную воду. В Калужской области официально оборудуют 51 место.
Полный список мест, где на Крещение будут дежурить спасатели, полицейские и медики, 13 января опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области:
- Калуга, Сероводородные озера,
- Калуга, д. Колюпаново, источник,
- Бабынинский район, с. Тырново, купель на источнике,
- Барятинский район, д. Полом, купель при часовне,
- Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, храм в честь св. Николая, купель,
- Боровский район, д. Тимашово, иордань на пруду, храм в честь Рождества Богородицы,
- Обнинск, р. Протва,
- Дзержинский район, с. Льва Толстого, купальни у святого источника монастыря,
- Дзержинский район, д. Озеро, иордань на озере,
- Дзержинский район, родник «Серебряный колодец» между д. Матово и д. Меленки,
- Думиничский район, с. Усты, купель при храме,
- Думиничский район, с. Хотьково, купель при храме,
- Жиздринский район, г. Жиздра, река. Жиздра,
- Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина,160, купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы,
- Жуковский район, купель при храме с. Буриново,
- Жуковский район, купель при Храме Пресвятой Богородицы с. Никольское,
- Жуковский район, с. Оболенское, купель и родник при Храме св. Николая,
- Жуковский район, родник «Петра и Павла» в д. Воробьи,
- Жуковский район, иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,
- Жуковский район, купель при роднике д. Машково,
- Жуковский район, СП «Село Совхоз Победа», купель при Храме в честь Преображения Господня,
- Жуковский район, купель при Храме Архангела Михаила, д. Кутепово,
- Износковский район, д. Клины, купель на роднике,
- Износковский район, с. Извольск, пруд,
- Износковский район, с. Шанский Завод, река Шаня,
- Кировский район, г. Киров, Нижнее водохранилище,
- Козельский район, с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь, купель,
- Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь,
- Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь,
- Козельский район, д. Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы,
- Козельский район, с. Ильинское, Храм Пророка Ильи,
- Куйбышевский район, д. Красниково, купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице),
- Малоярославецкий район, г. Малоярославец, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь,
- Малоярославецкий район, д. Локонское, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец),
- Малоярославецкий район, с. Карижа, Храм покрова Пресвятой Богородицы,
- Малоярославецкий район, с. Недельное, купель Храма покрова Пресвятой Богородицы,
- Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду,
- г. Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель,
- г. Людиново, Людиновское водохранилище на реке Неполодь, в районе здания ГИМС,
- с. Перемышль, озеро Бездонное,
- г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения,
- г. Сухиничи, ключ «Баевка»,
- г. Сухиничи, ключ «Ремзавод»,
- Сухиниский район, купель д. Волково,
- г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»,
- Тарусский район, с. Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья Храма в честь Пресвятой Богородицы,
- Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский,
- Хвастовичский район, купель п. Малиновский,
- Хвастовичский район, СП «Деревня Стайки», купель за школой,
- Хвастовичский район, СП «Поселок Еленский», купель Черный колодец,
- г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная.
Калужан просят окунаться только в оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев.