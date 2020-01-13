Где окунуться на Крещение: опубликован список мест

В воскресенье, 19 января, православные верующие традиционно отметят один из главных своих праздников – Крещение. В этот день тысячи людей окунаются в ледяную воду. В Калужской области официально оборудуют 51 место.

Полный список мест, где на Крещение будут дежурить спасатели, полицейские и медики, 13 января опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области:

Калуга, Сероводородные озера,

Калуга, д. Колюпаново, источник,

Бабынинский район, с. Тырново, купель на источнике,

Барятинский район, д. Полом, купель при часовне,

Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, храм в честь св. Николая, купель,

Боровский район, д. Тимашово, иордань на пруду, храм в честь Рождества Богородицы,

Обнинск, р. Протва,

Дзержинский район, с. Льва Толстого, купальни у святого источника монастыря,

Дзержинский район, д. Озеро, иордань на озере,

Дзержинский район, родник «Серебряный колодец» между д. Матово и д. Меленки,

Думиничский район, с. Усты, купель при храме,

Думиничский район, с. Хотьково, купель при храме,

Жиздринский район, г. Жиздра, река. Жиздра,

Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина,160, купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы,

Жуковский район, купель при храме с. Буриново,

Жуковский район, купель при Храме Пресвятой Богородицы с. Никольское,

Жуковский район, с. Оболенское, купель и родник при Храме св. Николая,

Жуковский район, родник «Петра и Павла» в д. Воробьи,

Жуковский район, иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,

Жуковский район, купель при роднике д. Машково,

Жуковский район, СП «Село Совхоз Победа», купель при Храме в честь Преображения Господня,

Жуковский район, купель при Храме Архангела Михаила, д. Кутепово,

Износковский район, д. Клины, купель на роднике,

Износковский район, с. Извольск, пруд,

Износковский район, с. Шанский Завод, река Шаня,

Кировский район, г. Киров, Нижнее водохранилище,

Козельский район, с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь, купель,

Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь,

Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь,

Козельский район, д. Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы,

Козельский район, с. Ильинское, Храм Пророка Ильи,

Куйбышевский район, д. Красниково, купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице),

Малоярославецкий район, г. Малоярославец, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь,

Малоярославецкий район, д. Локонское, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец),

Малоярославецкий район, с. Карижа, Храм покрова Пресвятой Богородицы,

Малоярославецкий район, с. Недельное, купель Храма покрова Пресвятой Богородицы,

Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду,

г. Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель,

г. Людиново, Людиновское водохранилище на реке Неполодь, в районе здания ГИМС,

с. Перемышль, озеро Бездонное,

г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения,

г. Сухиничи, ключ «Баевка»,

г. Сухиничи, ключ «Ремзавод»,

Сухиниский район, купель д. Волково,

г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»,

Тарусский район, с. Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья Храма в честь Пресвятой Богородицы,

Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский,

Хвастовичский район, купель п. Малиновский,

Хвастовичский район, СП «Деревня Стайки», купель за школой,

Хвастовичский район, СП «Поселок Еленский», купель Черный колодец,

г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная.

Калужан просят окунаться только в оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев.