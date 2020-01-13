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Где окунуться на Крещение: опубликован список мест

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2020 16:29 3 2340
Где окунуться на Крещение: опубликован список мест

В воскресенье, 19 января, православные верующие традиционно отметят один из главных своих праздников – Крещение. В этот день тысячи людей окунаются в ледяную воду. В Калужской области официально оборудуют 51 место.

Полный список мест, где на Крещение будут дежурить спасатели, полицейские и медики, 13 января опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области:

  • Калуга, Сероводородные озера,
  • Калуга, д. Колюпаново, источник,
  • Бабынинский район, с. Тырново, купель на источнике,
  • Барятинский район, д. Полом, купель при часовне,
  • Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, храм в честь св. Николая, купель,
  • Боровский район, д. Тимашово, иордань на пруду, храм в честь Рождества Богородицы,
  • Обнинск, р. Протва,
  • Дзержинский район, с. Льва Толстого, купальни у святого источника монастыря,
  • Дзержинский  район, д. Озеро, иордань на озере,
  • Дзержинский район, родник «Серебряный колодец» между д. Матово и д. Меленки,
  • Думиничский район, с. Усты, купель при храме,
  • Думиничский район, с. Хотьково, купель при храме,
  • Жиздринский район,  г. Жиздра, река. Жиздра,
  • Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина,160, купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы,
  • Жуковский район, купель при храме с. Буриново,
  • Жуковский район, купель при Храме Пресвятой Богородицы с. Никольское,
  • Жуковский район, с. Оболенское, купель и родник при Храме св. Николая,
  • Жуковский район, родник «Петра и Павла» в д. Воробьи,
  • Жуковский район, иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,
  • Жуковский район, купель при роднике д. Машково,
  • Жуковский район, СП «Село Совхоз Победа», купель при Храме в честь Преображения Господня,
  • Жуковский район, купель при Храме Архангела Михаила, д. Кутепово,
  • Износковский район, д. Клины, купель на роднике,
  • Износковский район, с. Извольск, пруд,
  • Износковский район, с. Шанский Завод, река Шаня,
  • Кировский район, г. Киров, Нижнее водохранилище,
  • Козельский район, с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь, купель,
  • Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь,
  • Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь,
  • Козельский район, д. Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы,
  • Козельский район, с. Ильинское, Храм Пророка Ильи,
  • Куйбышевский  район, д. Красниково, купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице),
  • Малоярославецкий район, г. Малоярославец, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь,
  • Малоярославецкий район, д. Локонское, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец),
  • Малоярославецкий район, с. Карижа, Храм покрова Пресвятой Богородицы,
  • Малоярославецкий район, с. Недельное, купель Храма покрова Пресвятой Богородицы,
  • Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду,
  • г. Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель,
  • г. Людиново, Людиновское водохранилище на реке Неполодь, в районе здания ГИМС,
  • с. Перемышль, озеро Бездонное,
  • г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения,
  • г. Сухиничи, ключ «Баевка»,
  • г. Сухиничи, ключ  «Ремзавод»,
  • Сухиниский район, купель д. Волково,
  • г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»,
  • Тарусский район, с. Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья Храма в честь Пресвятой Богородицы,
  • Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский,
  • Хвастовичский район, купель п. Малиновский,
  • Хвастовичский район, СП «Деревня Стайки», купель за школой,
  • Хвастовичский район, СП «Поселок Еленский», купель Черный колодец,
  • г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная.

Калужан просят окунаться только в оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2020 16:29 3 2340
Тэги: праздник крещение
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