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Денег нет, но праздник будет: во что Калуге обойдётся статус новогодней столицы России

Елена Французова
Опубликовано: 14.01.2020 08:56 6 939
Денег нет, но праздник будет: во что Калуге обойдётся статус новогодней столицы России

Как мы рассказывали, Калуга получила статус новогодней столицы России. А это значит, что в декабре 2020 года и январе 2021 наш город должен своим убранством и мероприятиями удивить не только калужан, но и гостей со всей страны. Эту тему обсудили в понедельник, 13 января, на планёрке в городской управе.

Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал, что рязанцы поделились с калужскими чиновниками опытом проведения мероприятий. Напомним, что Рязань была новогодней столицей России в декабре 2019 - января 2020 годов.

- Там (в Рязани – Прим. автора.) всё сделано в основном на самоотверженном труде специалистов на региональном и муниципальном уровне, практически в отсутствии каких-либо серьёзных финансовых ресурсов. Как это принято в России, на одном энтузиазме. Здесь, безусловно, нам без наших калужан не обойтись, - сказал Денисов. - Нужно найти инструмент, который позволит собрать предложения всех калужан, заинтересованных в организации и проведении этого праздника, для того, чтобы голос каждого калужанина был услышан... Должна быть какая-то идея, должно быть только то, что для нашего региона характерно... Понятно, что в нынешних условиях говорить о масштабном бюджете не представляется возможным. Будем привлекать всевозможные источники, в том числе, бизнес подключать.

То, что ожидать федеральных финансовых вливаний на проведение праздника не приходится, Денисов подчеркнул несколько раз.

- Российская Федерация, дав статус определённый, финансами, скажем так, не обеспечивает. Поэтому наша с вами задача, общая задача - за счёт местных ресурсов, за счёт бизнеса и собственных средств организовать праздник калужанам и не только калужанам, но гостям города, - отметил врио городского головы.

Денисов рассказал, что во время проведения праздника в Рязани все гостиницы оказались переполнены, бум посетителей был также в кафе и ресторанах.

- Это один из инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в регионе и в областном центре, - сказал Денисов.

Участвовать в проведении праздника будет и региональное министерство культуры.

Денисов сообщил, что в Рязани создали специальную платформу, на которой разместили всю информацию о событиях города - «Культурный регион». В Калуге планируют перенять этот опыт, вопрос создания такого мобильного приложения будет прорабатывать экс-градоначальник Калуги, а ныне министр цифрового развития Дмитрий Разумовский.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 14.01.2020 08:56 6 939
Тэги: праздник новогодняя столица россии
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