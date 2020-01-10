Парад снеговиков продолжается: каких баб лепят калужане

В четверг, 2 января, в блогах "Калужского объектива" мы опубликовали небольшой фотообзор снеговиков колыбели космонавтики. Только не Калуги, а славного подмосковного города Королева. И попросили жителей другой колыбели - любимой Калуги, прислать фотографии своих снежных баб.

Сегодня мы публикуем ещё один обзор калужских снеговичков, фото которых калужане прислали в наших группах в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте и Фейсбук.

Фото Екатерины Ананьевой.

Фото Надежды Козыревой.

Фото Галины.

Фото Дмитрия Кузнецова.

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