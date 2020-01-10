Куда сдать ёлки и сосны на переработку

В нынешнем году в Калуге можно сдать живые елки и сосны на переработку. Горожане призывают не выбрасывать их, а отвезти в два пункта приема.

Обе точки расположены на территории «Калугаблагоустройство»:

Ул. Телевизионная, 2б,

Ул. Чижевского, 6.

- Сдать на переработку можно елки, сосны и пихты, - рассказали нам в управлении городского хозяйства Калуги. - Надо заметить, что многие привыкли выбрасывать деревья вместе с мишурой, но чтобы ёлки и сосны переработали, с них необходимо снять все украшения.