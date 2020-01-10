Куда сдать ёлки и сосны на переработку

В нынешнем году в Калуге можно сдать живые елки и сосны на переработку. Горожане призывают не выбрасывать их, а отвезти в два пункта приема.
Обе точки расположены на территории «Калугаблагоустройство»:
- Сдать на переработку можно елки, сосны и пихты, - рассказали нам в управлении городского хозяйства Калуги. - Надо заметить, что многие привыкли выбрасывать деревья вместе с мишурой, но чтобы ёлки и сосны переработали, с них необходимо снять все украшения.
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