Украденный праздник: с новогодних ёлок таскают шары по всей области

Сотрудники полиции проводят проверку по факту исчезновения четырёх новогодних шаров с ёлки на улице Фаянсовой в Кирове.

Изучив записи с видеокамер, они выяснили, что новогодние украшения прихватили с собой две женщины. Раздевая ёлку, они прикрывали свои лица телефонами. Но их всё равно опознали. В квартире одной из женщин нашли один шар с уличной ёлки. А три шара женщины умудрились разбить до прихода полиции. Сейчас устанавливается размер причинённого ущерба.

Такие случаи не редкость. Новогодние ёлки раздевают по всей Калужской области. Так, в четверг, 19 декабря, в социальные сети выложили видео, как жительница Калуги идёт по улице с большими красными шарами. Автор видео утверждает, что украшения она сняла с ёлки на Терепце.

Недавно также администрация Малоярославца просила местных жителей вернуть на место шары, которые пропали с одной из городских ёлок.

Уважаемые читатели, как вы счиатете, зачем люди воруют игрушки с уличных ёлок? Расскажите в комментариях!