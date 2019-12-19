Фоторепортаж: как в Калуге искали Снегурочку для Деда Мороза

Во вторник, 17 декабря, в четвёртый раз прошёл конкурс «Калужская Снегурочка». В нём приняли участие девочки 9-10 лет.

В финал прошли лишь девять претенденток. Но и участницы первого тура были отмечены памятными призами. Также они стали почётными гостями вечера.

- Наш конкурс - волшебный, в нем нет проигравших, - заявили организаторы.

По традиции открыл вечер калужский Дед Мороз. Он вышел на сцену в сопровождении Зимушки-зимы. Зимний волшебник стал спрашивать у детей в зале, какие подарки они хотели бы получить на праздник.

- Снега, - закричала ребятня.

- Снега? Это к Зимушке-зиме, - ответил Дед Мороз.

После этого на сцену выпорхнули претендентки на титул калужской Снегурочки.

Девочки исполнили танец. В нём они были похожи на снежинок, которые кружат по залу. Несмотря на волнение, все девочки улыбались. Каждая держалась уверенно.

А затем в конкурсе-визитке девочки рассказывали о себе. Оказалось, что все они не только прекрасно учатся, но и занимаются танцами, гимнастикой, поют, плавают, да ещё и готовят. В общем, и умницы, и красавицы. Остаётся только удивляться, как они всё успевают.



Вероника МИЛАНОВА, 10 лет. Учится в школе №44. Занимается танцами, гимнастикой, вокалом, английским языком, а также фото и видеосъемкой.

Милана призналась, что на подружек время находит только летом.



Софья ГРИШИНА, 9 лет. Учится в школе №5. Софья родилась в конце декабря, став настоящим новогодним подарком для родителей. Несмотря на юный возраст она уже сыграла в двух спектаклях и одном фильме. Ведь её мама - Екатерина Клеймёнова актриса калужского драмтеатра. Кроме того, Екатерина каждый год на новогодних утренниках играет Снегурочку. Так что в нашем городе может появится целая династия Снегурочек.

- Я хочу стать настоящей Снегурочкой и надеюсь, что моя мечта исполнится, - сказала Софья.



Сюзанна ВАЛУЕВА, 10 лет. Учится в школе №38. Занимается в Колюпановском СКДЦ в кружке театральных миниатюр «Кураж». Увлекается спортом, танцами, рисованием, кулинарией и пением.

- Как я с лёгкостью все успеваю? Ответ прост - у меня очень творческая семья, - рассказала Сюзанна.

Девочка буквально с пелёнок участвует во всевозможных городских мероприятиях - от парада колясок до карнавала на Дне города.

- Думаю, что и с ролью главной помощницы Деда Мороза справляюсь и подарю хорошее настроение, - сказала Сюзанна.



Диана РЕДЖЕБОВА, 9 лет. Занимается в вокальной студии «Доминанта» ДК «Малинники». Поёт, рисует, любит кататься на коньках.

- Я верю, что новогоднее чудо придет к каждому, - сказала Диана. - Снегурочкой не рождаются, Снегурочкой становятся!



Анастасия ГОРОХОВА, 10 лет, учится в православной гимназии и детской школе искусств №2 им. С.С.Туликова. Увлекается пением, театральным искусством, танцами, игре на домре, английским языком.

- Когда я узнала, что Дедушка Мороз ищет помощницу, то сразу захотела ею стать, - сказала Настя.



Полина ТЕЛКОВА, 9 лет. Учится в школе №30. Увлекается вокалом, рукоделием, изучает английский язык, посещает бассейн.

- Я Дедов Морозов не боюсь и с любым из них договорюсь, - заявила девочка.

Она призналась, что мечтает стать певицей.



Варвара ФРОЛОВА, 10 лет. Учащаяся школы №15. Увлекается танцами, рисованием и кулинарией.



Екатерина КНЯЗЕВА, 10 лет. Учится в школе №38. Занимается в танцевальном коллективе «Другая планета», кружке эстрадных миниатюр «Кураж», изучает английский язык. Мечтает стать переводчиком.

- Я давно мечтала принять участие в этом конкурсе, - сказала Екатерина.



Злата ЛОМАКИНА, 9 лет. Учится в школе №49. Увлекается танцами, рисованием, кулинарией.

Любит заниматься с микроскопом, путешествовать и помогать в воспитании племянников.

- Мама с папой говорят, что моей энергии хватит на то, чтобы зарядить ёлочку до прихода Деда Мороза, - сказала Злата.

Конечно, самым запоминающимся стал творческий конкурс. В нём девочки по-настоящему раскрылись, продемонстрировав свои таланты. Жюри оценивало артистизм, целостность номера и воплощение образа.



Екатерина КНЯЗЕВА стала самой артистичной Снегурочкой.



Она поиграла со зрителями в игру «Угадай мелодию». Конкурс получился довольно забавным, ведь в качестве музыкальной кнопки были дети, которые визжали, если игроки знали правильный ответ.



Сюзанна ВАЛУЕВА стала самой обаятельной Снегурочкой.



Она и танцевала, и со зрителями играла.



Злата ЛОМАКИНА стала самой грациозной Снегурочкой.



Под зажигательные танцы этой участницы ноги сами так и просились в пляс. Ребятня не могла усидеть на месте и выходила прямо на сцену.



Софья ГРИШИНА стала самой очаровательной Снегурочкой.



Вместе с актёром драмтеатра она показала сказку.



Варвара ФРОЛОВА стала самой креативной Снегурочкой.



Девочка в одном конкурсе успела и потанцевать, и со зрителями пообщаться.



Самой музыкальной Снегурочкой стала Анастасия ГОРОХОВА.



Пожалуй, выход на сцену Анастасии был самым неожиданным. Она не стала петь ни про снежинки, ни про ёлку, ни про Деда Мороза. А исполнила известную песню «Валенки». Да спела её так, что стало понятно, эту девочку мы ещё не раз увидим на сцене.



Самой азартной Снегурочкой стала Диана РЕДЖЕБОВА.



Она не только пела и танцевала, но и сладкие подарки зрителям дарила.



Приз зрительских симпатий достался Веронике МИЛАНОВОЙ.



Непосредственностью и искренностью она покорила всех.



А калужской Снегурочкой в этом году стала Полина ТЕЛКОВА. Полина прирождённая актриса, она уверено чувствует себя на сцене, ей очень идёт образ Снегурочки. Девочка любит и умеет общаться с публикой.

- Вы большие молодцы, каждая из вас самая настоящая Снегурочка. Вы талантливы, обаятельны, чисты душой, - сказала начальник управления культуры Яна ВАСИНА. - Каждая из вас прошла серьезную подготовку, каждая выступила достойно. Вы у нас самые лучшие. И все сегодня победили. Благодаря вам, каждый из нас поверил в добрую сказку.