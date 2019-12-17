Ёлку на Правом берегу поменяли после жалоб калужан

Эта ёлка не понравилась правобережцам.

На прошлой неделе в правобережном сквере Матери установили ёлку. Однако она не устроила местных жителей – конструкция получилась слишком маленькой.

После жалоб в соцсетях и обращений к городским властям ёлку всё-таки поменяли. Новую «зелёную красавицу» привезли в сквер в понедельник, 16 декабря.

Новую конструкцию привезли 16 декабря.

Такая же маленькая ёлка была и в сквере Воронина. Однако на днях она исчезла вовсе. Пока чиновники не комментируют, будет ли там какая-то новая конструкция и когда она появится.