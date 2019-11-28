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Делимся настроением: Калугу начали украшать к Новому году

Елена Французова
Опубликовано: 28.11.2019 12:15 6 1336
Делимся настроением: Калугу начали украшать к Новому году

На недавней пресс-конференции городской голова Калуги Дмитрий Разумовский обещал, что калужан ждёт приятный сюрприз.

— Задача была — именно световое оформление. Город поменяется. Мы постарались учесть все замечания. Будет лучше, — сказал он тогда.

На новогоднее украшение областной столицы потратят почти 20 миллионов рублей. В частности, эти средства пойдут на создание объёмных арт-объектов с элементами дополненной реальности. Оказаться «в ином пространстве» можно будет с помощью смартфона или планшета, считав QR-код и наведя камеру на арт-объект.

Заметим, что подобное развлечение уже появилось в Обнинске.

В городском парке наукограда арт-объект с дополненной реальностью установили рядом с фотозоной — светящимися крыльями.

Он представляет собой тумбу, на двух сторонах которой есть схематичные изображения.

— При наведении камеры в мобильном приложении открывается контент дополненной реальности. На экране появляются сказочные персонажи, можно делать забавные фото и видео для соцсетей, — пишут наукоградцы в соцсетях. — Штука очень залипательная.

В Обнинске уже можно сфотографироваться с виртуальным медведем, снеговиком, Дедом Морозом, пингвином из мультфильма «Мадагаскар» и даже оказаться в хрустальном новогоднем шаре. Когда подобное появится в Калуге, пока не уточняется. Но будем надеяться, что уже скоро.

Зима близко.

Праздник к нам приходит

Уважаемые читатели! В среду, 27 ноября, вышел последний осенний выпуск газеты «Калужский перекрёсток». Следующий появится уже зимой, 4 декабря. Это значит, что до самого весёлого праздника — Нового года — останется меньше месяца! И мы предлагаем начать готовиться к нему. А именно — создавать праздничное настроение, делясь им с окружающими!

Присылайте свои позитивные праздничные новогодние фотографии. Наверняка у каждого есть чем поделиться. А мы будем публиковать их на страницах «Калужского перекрёстка» и на сайте www.kp40.ru в специальной рубрике «Праздник к нам приходит».

Присылайте свои фото на e-mail: ng@kp.kaluga.ru или приносите в редакцию «Перекрёстка» по адресу: Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. В будни — с 9:00 до 17:30 (перерыв на обед — с 13:00 до 14:00).

Обязательно укажите, кто изображён на фото, когда и где оно сделано.

Поделитесь новогодним настроением со всей Калугой! С наступающим Новым годом!

Елена Французова
Опубликовано: 28.11.2019 12:15 6 1336
Тэги: праздник новый год
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