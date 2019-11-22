В Обнинске с помощью телефона «оживляют» снеговика, медведя и Деда Мороза

В городском парке Обнинска появился арт-объект с дополненной реальностью. Его установили рядом с фотозоной со святящимися крыльями.

Арт-объект представляет из себя тумбу, на которой с двух сторон есть схематичные изображения.

- При наведении камеры в мобильном приложении они открывают контент дополненной реальности. На экране появляются сказочные персонажи, можно делать забавные фото и видео для соцсетей, - сообщает группа ВКонтакте «Чистый Обнинск». - Штука очень залипательная.

В итоге можно сфотографироваться с виртуальным медведем, снеговиком, Дедом Морозом и пингвином из мультфильма «Мадагаскар» и даже оказаться в хрустальном новогоднем шаре.

Напомним, подобные виртуальные украшения в нынешнем году обещали установить и в Калуге.

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