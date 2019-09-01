Танцуют все: самые огненные зажигалочки калужского карнавала

Как мы уже писали (да вы и без этого все прекрасно знаете), вчера, 31 августа, Калуга отметила 648-летие.
Фоторепортаж с праздника вы можете посмотреть по ссылке: А он всё никак не кончался: фотоотчёт с карнавала на День города. На этой же странице мы предлагаем вам посмотреть небольшую видеонарезку самых интересных моментов карнавала, которые попали в объектив наших камер.
Карате-кид, Майкл Джексон отдыхает, чудеса гибкости, совьет-стайл и многое другое смотрите в нашем видео выше.
С Днём рождения любимого города, калужане!
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