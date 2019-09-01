А он всё никак не кончался: фотоотчёт с карнавала на День города

В субботу, 31 августа, Калуга отметила своё 648-летие. Традиционно одним из самых значимых событий торжеств стал карнавал, который в этом году был посвящён театральной тематике. Год театра в стране в самом разгаре как-никак.
И можно смело сказать, что карнавал удался как никогда!
Вереницы колонн различных предприятий и организаций города шли одна краше другой так долго, что, казалось, это никогда не кончится.
Яркие костюмы, забавные образы, эффектные композиции, красивые девчонки и мальчишки, фонтаны креатива и полезный для организма позитив, в общем, всё то, что доктор прописал, смотрите в нашем фоторепортаже с главного действа Дня города.
Знай, человек: роль вешалки в театре не может быть преувеличена.
Позитив участники карнавала расплескивали по улицам Калуги сотней разных способов.
Одни матюгальниками, другие обезоруживающими улыбками...
... а задорная бабулька-бэнд - зажигательными танцами и раздачей зителям пятюни.
А ты дал пять бабульке-бэнд? Мы - да! Сразу после того мужика на фото.
Высокое искусство, красивые девушки, ноги от ушей, что может быть прекрасней?))
Театральную тематику уастники карнавала обыграли со всех сторон. Дальше посмотрите, сами убедитесь.
Кто-то вспомнил старое-доброе.
Кто-то совеременное супергеройское.
Не обошлось и без советской тематики.
Гости Калуги и нашей страны тоже не остались в стороне от карнавала.
Пятюни, рукопожатия, просто подурачиться - обязательные атриуты любого карнавала.
Кошечки. Просто очаровательные кошечки.
Суровые гладиаторы. Пощады не жди.
Очаровательные гладиаторы. Вот бы им сдаться.
С прошедшим Днём рождения, Калуга! До следующего!
Видео с самыми огненными зажигалками карнавала смотрите здесь: Танцуют все!
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