А он всё никак не кончался: фотоотчёт с карнавала на День города

В субботу, 31 августа, Калуга отметила своё 648-летие. Традиционно одним из самых значимых событий торжеств стал карнавал, который в этом году был посвящён театральной тематике. Год театра в стране в самом разгаре как-никак.

И можно смело сказать, что карнавал удался как никогда!

Вереницы колонн различных предприятий и организаций города шли одна краше другой так долго, что, казалось, это никогда не кончится.

Яркие костюмы, забавные образы, эффектные композиции, красивые девчонки и мальчишки, фонтаны креатива и полезный для организма позитив, в общем, всё то, что доктор прописал, смотрите в нашем фоторепортаже с главного действа Дня города.

Знай, человек: роль вешалки в театре не может быть преувеличена.

Позитив участники карнавала расплескивали по улицам Калуги сотней разных способов.

Одни матюгальниками, другие обезоруживающими улыбками...

... а задорная бабулька-бэнд - зажигательными танцами и раздачей зителям пятюни.

А ты дал пять бабульке-бэнд? Мы - да! Сразу после того мужика на фото.

Высокое искусство, красивые девушки, ноги от ушей, что может быть прекрасней?))

Театральную тематику уастники карнавала обыграли со всех сторон. Дальше посмотрите, сами убедитесь.

Кто-то вспомнил старое-доброе.

Кто-то совеременное супергеройское.

Не обошлось и без советской тематики.

Гости Калуги и нашей страны тоже не остались в стороне от карнавала.

Пятюни, рукопожатия, просто подурачиться - обязательные атриуты любого карнавала.

Кошечки. Просто очаровательные кошечки.

Суровые гладиаторы. Пощады не жди.

Очаровательные гладиаторы. Вот бы им сдаться.

С прошедшим Днём рождения, Калуга! До следующего!

Видео с самыми огненными зажигалками карнавала смотрите здесь: Танцуют все!