Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 02 сентября
$ 66.49 0.26
73.38 0.57
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

А он всё никак не кончался: фотоотчёт с карнавала на День города

01.09.2019 13:15 7 4152 Владимир Ивкин, фото автора и Эмилии Ивкиной.
А он всё никак не кончался: фотоотчёт с карнавала на День города

В субботу, 31 августа, Калуга отметила своё 648-летие. Традиционно одним из самых значимых событий торжеств стал карнавал, который в этом году был посвящён театральной тематике. Год театра в стране в самом разгаре как-никак.

И можно смело сказать, что карнавал удался как никогда!

Вереницы колонн различных предприятий и организаций города шли одна краше другой так долго, что, казалось, это никогда не кончится. 

Яркие костюмы, забавные образы, эффектные композиции, красивые девчонки и мальчишки, фонтаны креатива и полезный для организма позитив, в общем, всё то, что доктор прописал, смотрите в нашем фоторепортаже с главного действа Дня города.

Знай, человек: роль вешалки в театре не может быть преувеличена. 

Позитив участники карнавала расплескивали по улицам Калуги сотней разных способов.
Одни матюгальниками, другие обезоруживающими улыбками...

... а задорная бабулька-бэнд - зажигательными танцами и раздачей зителям пятюни.
А ты дал пять бабульке-бэнд? Мы - да! Сразу после того мужика на фото.

Высокое искусство, красивые девушки, ноги от ушей, что может быть прекрасней?))

Театральную тематику уастники карнавала обыграли со всех сторон. Дальше посмотрите, сами убедитесь.

Кто-то вспомнил старое-доброе.

Кто-то совеременное супергеройское.

Не обошлось и без советской тематики.

Гости Калуги и нашей страны тоже не остались в стороне от карнавала.

Пятюни, рукопожатия, просто подурачиться - обязательные атриуты любого карнавала.

Кошечки. Просто очаровательные кошечки.

Суровые гладиаторы. Пощады не жди.

Очаровательные гладиаторы. Вот бы им сдаться.

С прошедшим Днём рождения, Калуга! До следующего!

Видео  с самыми огненными зажигалками карнавала смотрите здесь: Танцуют все!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Владимир Ивкин 
фото автора и Эмилии Ивкиной.
Тэги: праздник день города
Еще новости из рубрики «Праздники»

Танцуют все: самые огненные зажигалочки калужского карнавала 01.09.2019 14:00

Попугала и будя: с погодой на День города всё будет хорошо 30.08.2019 10:19

Афиша праздника: все мероприятия Дня города Калуги 30.08.2019 09:57

«Калуга – лучший город на свете»: вышел новый клип известного рэпера 30.08.2019 09:51

Калуга, которую мы заслужили 29.08.2019 09:05

Народные новости
3185 19
Buba Kastorskiy
1937 16
Бобёр-Альфа
2302 7
victor61

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 сентября, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга

Для детей

пн 02 сентября, 14:00
День Знаний в кафе «Дело в соусе»
Дело в Соусе, кафе
вс 08 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

UglyDolls. Куклы с характером
Angry Birds 2 в кино
Команда мечты
Король Лев
Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

26 авг 2019 15:10
Новости компаний

ВТБ Факторингв 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

Датчики в стиральных машинах

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.