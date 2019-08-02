Большой фоторепортаж: десантники прошли по Калуге в свой праздник

В пятницу, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ исполнилось 89 лет. Днём рождения войск считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 бойцов.
В Калуге праздник начался с традиционного утреннего шествия. Бойцы собирались на сквере Мира и прошли по проезжей части перекрытой улицы Кирова к площади Победы. Колонну сопровождали сотрудники полиции и ГИБДД. В окрестностях площади Победы представители правоохранительных органов дежурили ещё с 8 утра.
Шествие прошло в дружеской атмосфере. Конфликтов не наблюдалось, приезжих по дороге никто не обижал.
На площади Победы десантники возложили цветы к Вечному огню и к памятнику афганцам. И отправились праздновать в более тесных компаниях.
Ниже – большой фоторепортаж с шествия.
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