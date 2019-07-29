Десантники пройдут по Калуге 2 августа

В ближайшую пятницу, 2 августа, в Калуге отпразднуют День воздушно-десантных войск. Традиционное шествие состоится на улице Кирова.

- Все будет проводиться по традиции прошлых лет, - рассказал нам в понедельник начальник управления делами городского головы Юрий МОИСЕЕВ. - До 10:00 сбор десантников в сквере Мира, в 10:00 старт движения по улице Кирова до площади Победы, далее в сквер Афганцев. ГИБДД будет ограничивать и далее открывать движение по мере прохождения колонны. Движение займёт до 40 минут. Неудобств для водителей будет минимум.

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