День семьи, любви и верности отметят в сквере на улице Ленина

В пятницу, 5 июля, в Калуге отметят День семьи, любви и верности. Торжественные мероприятия начнутся в 11:30 в сквере, прилегающего к храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитскому) на улице Ленина, 106.

Вход на территорию сквера будет свободным. Всем семьям обещают подарить ромашки.

У стен храма будет работать фотовыставка на тему «Проведение Дня семьи, любви и верности в разные годы».

Также запланированы молебен и музыкальные номера. Ожидается присутствие Митрополита Калужского и Боровского Климента, а также губернатора Анатолия Артамонова.

Четыре пары, прожившие вместе более 25 лет, получат медали «За любовь и верность».