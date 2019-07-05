День семьи, любви и верности отметят в сквере на улице Ленина

В пятницу, 5 июля, в Калуге отметят День семьи, любви и верности. Торжественные мероприятия начнутся в 11:30 в сквере, прилегающего к храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитскому) на улице Ленина, 106.
Вход на территорию сквера будет свободным. Всем семьям обещают подарить ромашки.
У стен храма будет работать фотовыставка на тему «Проведение Дня семьи, любви и верности в разные годы».
Также запланированы молебен и музыкальные номера. Ожидается присутствие Митрополита Калужского и Боровского Климента, а также губернатора Анатолия Артамонова.
Четыре пары, прожившие вместе более 25 лет, получат медали «За любовь и верность».
|
Центр Калуги перекроют во время празднований юбилея области 27.06.2019 16:04
Фоторепортаж: выпускники зажгли под проливным дождём 24.06.2019 14:58
Пограничники прошли шествием по центру Калуги – фоторепортаж 28.05.2019 16:18
18 улиц Калуги перекроют в День выпускника 24.05.2019 15:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: