Дополнительные троллейбусы поедут в ночь на Пасху

В ночь на воскресенье, 28 апреля, после завершения пасхальных богослужений по Калуге поедут дополнительные троллейбусы.

Как рассказали в городской управе, отправляться они будут от площади Старый Торг по следующим маршрутам:

№ 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1;

№ 2 - ул. Московская – мкр. Терепец;

№ 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА – пл. Победы - к-тр «Центральный», далее по ул. Московской в депо;

№ 6 - ул. Гагарина - ул. Кирова – пл. Победы – ул. Жукова до ост. «Дубрава» - ул. Жукова – Дом быта - депо;

№ 8 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская;

№ 9 - ул. Московская до п. Северный;

№ 10 - ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова;

№ 18 - ул. Гагарина – пл. Мира до мкр. «Кошелев».

Уважаемые читатели, а как вы празднуете Пасху? Расскажите в комментариях!