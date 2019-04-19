Троллейбусы Победы: машины украсили к празднику, в салонах раздадут георгиевские ленты

На этой неделе по улицам Калуги начали ездить два троллейбусы, украшенные ко Дню Победы. В ближайшее время к ним добавятся ещё три такие машины.

- С 7 по 9 мая волонтёрами в салонах троллейбусов будут раздаваться георгиевские ленточки, - рассказали 19 апреля в «Управлении Калужского троллейбусы». - В праздничные дни у нас в троллейбусах будут играть песни, посвящённые Дню Победы.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете День Победы? Расскажите в комментариях!