Троллейбусы Победы: машины украсили к празднику, в салонах раздадут георгиевские ленты

На этой неделе по улицам Калуги начали ездить два троллейбусы, украшенные ко Дню Победы. В ближайшее время к ним добавятся ещё три такие машины.
- С 7 по 9 мая волонтёрами в салонах троллейбусов будут раздаваться георгиевские ленточки, - рассказали 19 апреля в «Управлении Калужского троллейбусы». - В праздничные дни у нас в троллейбусах будут играть песни, посвящённые Дню Победы.
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