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«Историческая аллея» и арт-объект «Звезда»: как украсят Калугу к 9 Мая

02.04.2019 12:08 0 709 Елена Французова
«Историческая аллея» и арт-объект «Звезда»: как украсят Калугу к 9 Мая

В понедельник, 1 апреля, на планёрке в городской управе чиновники рассказали, как преобразится Калуга к 9 Мая. Город обещают украсить в едином стиле.

На центральных улицах установят более 700 баннерных консолей. На въезде в город - со стороны улицы Гагарина - будут развешены алые флаги, украшенные георгиевскими лентами, а также более 30 флаговых конструкций. На площади Победы установят конструкцию «Победа», на которую можно будет повязать георгиевские ленточки.

На Театральной улице появится «Историческая аллея» с фотографиями калужан-героев, отдавших свои жизни ради Победы. На площади Старый Торг установят арт-объект «Звезда», на фоне которого можно будет сфотографироваться, на Московской площади – панно-триптих.

- Мы в этом году предусмотрим сувенирные значки и флажки, для того, чтобы волонтёры на улицах города смогли раздавать их участникам парада, чтобы осталась память о праздновании этой знаменательной для нашей страны даты, - сказал первый заместитель городского головы.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете 9 Мая? Расскажите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: праздник 9 мая день победы
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