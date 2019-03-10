Калужане жгли и отрывались на Театралке – фоторепортаж с Масленицы

Днём в воскресенье, 10 марта, эпицентром празднования Масленицы в Калуге стала Театральная площадь. Там традиционно прошли главные городские гуляния.

Хорошая погода поспособствовала тому, что через главную городскую площадь в течение нескольких часов прошли тысячи человек. Самыми притягательными событиями, как обычно, стали залезание на потешный столб и сжигание Масленицы.

Интересно, что у чучела в этом году сразу же отвалилась голова. Сгорела кукла, набитая соломой, всего за несколько минут.

Теперь у православных верующих начинается пост, который продлится до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля.

А зима, несмотря на ритуальное сожжение, пока не спешит уходить из Калуги. Всю следующую неделю температура воздуха ожидается в районе нуля градусов.

Уважаемые читатели! А как вы празднуете Масленицу? Расскажите в комментариях!