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Калужане жгли и отрывались на Театралке – фоторепортаж с Масленицы

10.03.2019 17:11 5 2198 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Калужане жгли и отрывались на Театралке – фоторепортаж с Масленицы

Днём в воскресенье, 10 марта, эпицентром празднования Масленицы в Калуге стала Театральная площадь. Там традиционно прошли главные городские гуляния.

Хорошая погода поспособствовала тому, что через главную городскую площадь в течение нескольких часов прошли тысячи человек. Самыми притягательными событиями, как обычно, стали залезание на потешный столб и сжигание Масленицы. 

Интересно, что у чучела в этом году сразу же отвалилась голова. Сгорела кукла, набитая соломой, всего за несколько минут.

Теперь у православных верующих начинается пост, который продлится до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля.

А зима, несмотря на ритуальное сожжение, пока не спешит уходить из Калуги. Всю следующую неделю температура воздуха ожидается в районе нуля градусов.

Уважаемые читатели! А как вы празднуете Масленицу? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: фоторепортаж праздник масленица
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