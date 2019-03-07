Фиалки, украшения, кухонные весы – о каких подарках к 8 Марта мечтают калужанки

Как известно, история Международного женского дня берёт своё начало с конца XIX века. Тогда эта дата ассоциировалась совсем не с цветами, духами и конфетами, а с борьбой женщин за свои права. Со временем политический контекст праздника сошёл на нет. Многие представители современной молодёжи о нём, кстати, и не догадываются. Для них 8 Марта – День весны и женщин.
Интересно, что многие дамы эту дату и за праздник-то не считают. Те, кто постарше и знаком с историей Международного женского дня, не любят его как раз за политический контекст.
|- Ну что это за праздник такой? – говорит калужанка Нина, с которой мы познакомились во время предпраздничного опроса. – Это вообще не наш праздник, не русский!
- Я не люблю 8 Марта, - призналась ещё одна наша случайная собеседница – Марина. – Потому что его придумали коммунисты!
Впрочем, для Марины это не единственная причина, по которой она не любит Международный женский день.
|- Это какой-то… лицемерный праздник, - считает она. – Мужчины поздравляют женщин не от души. Вот идёт он на полусогнутых ногах, пьяный, с этой мимозой в зубах. Пришёл: «Дорогая, я тебя люблю!» А в остальные дни безобразничает. Надо, чтобы мужчины были джентельменами каждый день, а не только 8 Марта! Но я сейчас не про своего мужа говорю, а вообще. У меня муж хороший!
Впрочем, большинство моих собеседниц к 8 Марта относятся более благосклонно – хотя бы за то, что это выходной, можно немного отдохнуть. И, как ни парадоксально, но отмечают эту дату и те, кто ей рад, и те, кто её не любит, ведь это хороший повод получить подарок: милое украшение или нужную в хозяйстве вещь.
|- 8 Марта отмечу с семьёй, - рассказала Анастасия. – Вместе с мужем, дочкой пойдём к родителям. Сестра с мужем тоже приедет. В подарок хочу получить фиалки. Очень их люблю, выращиваю у себя на даче, но, поскольку семена стоят дорого, я каждый год на 8 Марта заказываю новые сорта.
|- Международный женский день отмечу дома, с семьёй, - рассказала нам Ирина. – Лучший подарок для меня – книга. Какая? Люблю фантастику!
|- 8 Марта отмечаю всегда: гуляем компанией, за столом сидим – надо же как-то подбодрить себя, любимых, - улыбается Зинаида. – Самый приятный подарок – букет цветов, подаренный мужчиной.
|- 8 Марта пойдём в гости к брату и его жене, - рассказывает Наргиза. – Самый приятный для меня подарок – золотые украшения. Супруг смотрит, чего не хватает, и дарит.
|- Конечно, отмечаю Международный женский день! – говорит Марина Павловна. – Вот сегодня была на концерте для ветеранов в Доме музыки. А 8 марта отмечу с внучкой. Мы по очереди ходим друг к другу в гости. Подарки дарим символические: конфеты, шоколад. Я занимаюсь рукоделием, дарю то, что делаю сама. Вот сейчас красивую вазу сделала. А для себя заказала кухонные весы – очень нужная вещь в хозяйстве!
|- 8 Марта отмечаю, хотя это больше, наверное, праздник наших родителей, бабушек, - говорит Мария. – Но мы же все родом из СССР, поэтому, конечно, празднуем. К тому же впереди три законных выходных дня – замечательно! Встречусь с родными, подругами. В подарок хотелось бы получить что-то из косметики, парфюмерии и цветы. Мы, женщины, конечно, иногда ругаемся: мол, это дорого. Но всё равно приятно, когда дарят цветы!
Уважаемые читательницы! А вы любите 8 Марта? Как вы отпразднуете Международный женский день? Каких подарков ждёте от своих родных и близких? Пишите в комментариях!
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