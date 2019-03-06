Кто выиграл билеты на сожжение Бастилии

Как мы уже рассказывали, в субботу, 9 марта, в Никола-Ленивце Масленицу отметят сожжением деревянной Бастилии. 20-метровый арт-объект от Николая Полисского возводили 50 дней при участии 15 человек.
- Оригинальное здание успело побывать замком, монастырем и тюрьмой — от народного возмущения внутри спасались короли, отсиживали срок Маркиз Де Сад и Вольтер, - говорят организаторы. - Бастилия застала Великую Французскую революцию и сама исчезла в ней без следа. Но всего на один день Бастилия вернется прямиком в Никола-Ленивец. Под предводительством художника-перформансиста Германа Виноградова башня без единого заключенного и революционных событий снова исчезнет всего за несколько часов — сгорит при полном уважении к поклонникам Робеспьера и Людовика XVI.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на это мероприятие. Повезло Егору Блохину. Поздравляем!
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