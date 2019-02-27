Торговцам цветами грозят штрафами перед 8 Марта

В среду и четверг, 6-7 марта, представили городской администрации вместе с полицейскими будут искать на улицах города торговцев, которые незаконно реализуют цветы.
- Ежегодно на улицах города выявляются многочисленные факты несанкционированной торговли, - говорят в городской управе. - Чтобы привлечь внимание горожан к данной проблеме, пройдет акция «Пресечение незаконной торговли цветами!».
В эти дни также будет работать «горячая линия», по телефонам которой калужане смогут рассказать о местах незаконной торговли цветами: 8 (4842) 70-11-65, 71-49-59.
Уважаемые читатели! А вы покупаете что-нибудь у уличных торговцев? Расскажите в комментариях!
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