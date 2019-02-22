78% калужских работников-мужчин служили в армии

В Калужской области 78% работников проходили воинскую службу. Среди тех, кто служил в армии, 41% опрошенных утверждают, что навыки, полученные в армии, оказались полезны им в работе. Противоположной точки зрения придерживаются 11% респондентов. Такие данные в пятницу, 22 февраля, опубликовала служба исследований HeadHunter. Опрос проводился с 7 января по 17 февраля среди 14 962 мужчин.
Примерно 40% соискателей считают, что прохождение службы в армии помогает в дальнейшей трудовой деятельности. Эта доля закономерно выше среди тех, кто служил в армии (78%), и заметно ниже среди тех, кто не служил (37%). Также высока эта доля среди представителей сфер безопасности и домашнего персонала (86% и 88% соответственно).
Около 29% соискателей Калуги и области утверждают, что работодатели редко спрашивали их о том, служили они в армии или нет. Чаще интересуются этим вопросом у представителей сфер профессиональных сфер «Безопасность» (57%) и «Рабочий персонал» (45%).
Уважаемые читатели! А вы служили в армии? Какие у вас остались воспоминания? Пишите в комментариях!
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