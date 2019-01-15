Традиция не прижилась: иорданей на водохранилище не будет

В ночь с 18 на 19 января в Калужской области будут организованы 48 мест для крещенских купаний, сообщает региональное ГУ МЧС. В Калуге это можно будет сделать лишь в двух местах - на Сероводородных озёрах и в источнике в деревне Колюпаново.
Напомним, что в 2016 и 2017 годах на Яченском водохранилище проходили крещенские купания. Для желающих окунуться в иордани были прорублены две купели, установлены тёплые раздевалки, работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.
Чиновники города одними из первых заходили в ледяную воду.
В прошлом году купаний на водохранилище не было, так как оно в это время только начало замерзать. В этом году оно успело промёрзнуть на 29-31 см, но в списке мест для купания водохранилища не оказалось.
Сотрудники МЧС напоминают, что окунаться в воду следует только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.
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