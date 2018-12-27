Калужан зовут помолиться в Новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) на улице Ленина в Калуге пройдёт ночное богослужение.

- На ночную новогоднюю службу люди приходят не потому, что им не с кем встретить Новый год, - говорят представители церкви. - Они приходят потому, что им хочется встретить Новый год с Богом. Ведь как новый день мы начинаем с молитвы, так и новый год знаменательно начинать с общения с Богом. Традиция эта восходит к библейским временам. Если говорить о доброй семейной традиции встречать Новый год, то она возникла уже в советское время, когда большая часть людей была расцерковленной. После установления коммунистической власти Новый год был единственным праздником, не связанным с идеологией. Поэтому для людей он был действительно радостным днем, когда можно было поздравить близких, обменяться подарками. Но до этого в старой России была совсем другая традиция: радостным семейным праздником было Рождество Христово (25 декабря по Юлианскому календарю). На Западе она сохранилась и сегодня, там и каникулы называются Рождественскими. Весь период до Крещенского сочельника (5 января) были Святки. А Новый год, который наступал через семь дней после Рождества, проходил скромно.

Уважаемые читатели! А как вы встречаете Новый год? Пишите в комментариях!