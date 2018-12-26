Какие троллейбусы поедут в ночь на Рождество

В ночь на 7 января 2019 года в связи с проведением ночных Рождественских богослужений по Калуге пустят дополнительные троллейбусы. Все маршруты будут начинаться от площади Старый Торг. Отправление - сразу после окончания богослужений в кафедральном соборе.
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