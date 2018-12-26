Какие троллейбусы поедут в ночь на Рождество

В ночь на 7 января 2019 года в связи с проведением ночных Рождественских богослужений по Калуге пустят дополнительные троллейбусы. Все маршруты будут начинаться от площади Старый Торг. Отправление - сразу после окончания богослужений в кафедральном соборе.

№ 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1;

№ 2 - ул. Московская – Терепец;

№ 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина – КЗТА – пл. Победы – к-тр Центральный, далее по ул. Московской в депо;

№ 6 - ул. Гагарина – ул. Кирова – пл. Победы – ул. Жукова до ост. «Дубрава», далее по маршруту № 6 в депо;

№ 8 - ул. Московская – пл. Московская – ул. Ольговская;

№ 9 - по ул. Московской до пос. Северный;

№ 10 - ул. Московская – пл. Московская – ул. Гурьянова;

№ 18 - ул. Гагарина – пл. Мира – мкр. «Кошелев».

Уважаемые читатели! А вы празднуете Рождество? Расскажите в комментариях!