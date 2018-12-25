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К праздничному украшению городов подключат зеков

25.12.2018 12:55 6 745 Елена Французова
К праздничному украшению городов подключат зеков

В понедельник, 24 декабря, на заседании калужского областного правительства обсудили украшение региона. Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ подчеркнул, что праздник должен почувствовать каждый житель.

- Я был в Сухиничах на прошлой неделе, там в колонии они делают какие-то всякие светящиеся фигурки, которые у них на территории спорткомплекса установлены, - рассказал он. - Я сказал главе администрации: «Пожалуйста, можете делать подарки эти муниципалитетам, кто захочет ещё больше украсить свои территории, мы найдём, как рассчитаться. И вообще, всё то, что могут делать в наших исправительных учреждениях, эту продукцию надо использовать в первую очередь... Таким образом мы людей займем, они не будут нахлебниками у общества, и, с другой стороны, можно без конкурсов закупать самое необходимое, в том числе и для проведения аварийно-технических работ, когда мы мыкались порой, как нам провести конкурс, чтобы устранить ту или иную возникшую неисправность.

Уважаемые читатели! А как вы украшаете свои дома? Расскажите в комментариях!


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Тэги: праздник новый год
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