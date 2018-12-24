Новый год, как в детстве

Зайдите на новогоднюю выставку «Колыбельная зимы» — и вспомните детство, когда этот праздник был волшебным. Доставали с антресолей стеклянные игрушки, в доме пахло мандаринами… Самый любимый момент у многих детей. На выставке в ИКЦ (ул. Октябрьская, 17А) — рождественская живопись, графика, игрушки. Всё сказочное и чудесное, ведь впереди — Новый год!

Мишки из чемодана

Куклы, которые делает Екатерина ЛЕНЁВА, — просто потрясающие. Это очаровательные барышни конца ХIХ – начала ХХ веков, утончённые, модные. Некоторые из них есть и на выставке. Но в этот раз Екатерина принесла для экспозиции совсем других персонажей — маленьких плюшевых медведей, которые уютно устроились в старом чемодане.

— Я была в Москве на международной выставке, где представлены работы мастеров с многолетним стажем, — рассказывает Екатерина. — Мы все перезнакомились и подружились. У одной мастерицы из Питера были медведи — чудо необыкновенное! Берёшь их в руки и понимаешь, что отдать назад уже не можешь. Мне так захотелось, чтобы дома были такие мишки! И когда вернулась, за 2 месяца сделала 10 медведей. Сначала чужие выкройки брала. Но они мне не нравились. Тогда я нашла в Интернете идеальных медведей и решила по ним построить выкройку. Первое, что делаешь, — лепишь из пластилина макет. Прикалываешь ткань иголочками, вырезаешь детальки. Потом делаешь пробный вариант из хэбэшки, набиваешь. И если всё получается, по нему шьёшь уже из плюша. А плюш нужен старый, советский. Где такой найдёшь? В школе живописи, куда хожу, увидела под натюрмортом и понеслась к художнику — умолять продать. Он говорит: «Да забери, он мне не нужен». Забрала, обесцветила белизной, выварила в марганцовке, затем в ход пошли краски. И плюш превратился в поношенный, старый. Внутри медведь набивается опилками. Я их брала в зоомагазине: там они чистые, протравлены от насекомых. Опилками из леса набивать игрушки ни в кое случае нельзя.

Когда медведь готов, начинается самый интересный процесс — состаривание игрушки: пилочкой аккуратно рвёшь ткань, заштопываешь. И мишка получается потёртый — ­залюбленный, затисканный!

Запомнить яркие моменты

Художник Лия ПАЛАДИНА представила на выставке три картины: «Стёпка», «Ёлочка» и «Зимний вид из окна».

— Мой сын Стёпа с самого рождения очень озорной, — говорит Лия. — Когда я начала писать картину «Стёпка», ему было 4 месяца, он уже стоял на коленках и выглядывал из кроватки. А в 5 месяцев встал на ножки. Очень шустрый! На тот момент я ещё не закончила институт, училась в Суриковском. Вышла на учёбу, когда Стёпе исполнилось 1,5 года.

Картину «Ёлочка» начала писать год назад и в этом году закончила. На ней тоже Степан. Сейчас ему 4, но в то время он был поменьше. Я фотографирую яркие моменты и потом пользуюсь фото как рабочим материалом, но, конечно, важно и впечатление, которое остаётся в памяти. Потому что снимок не передаст, например, мерцания цветных огоньков ёлки.

На картине «Вид из окна» — мой двор. И мне нравится вечернее освещение. Когда снег подсвечивается фонарями, свет становится мягким — оранжевым или розоватым, а снег при этом окрашивается синим.

Л. Паладина. «Ёлочка».

Выставка будет работать до 13 января 2019 г.

Работы Анастасии Галицыной (г. Обнинск) наполнены волшебством Рождества и Нового года.

Эта статья была опубликована в №51 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.