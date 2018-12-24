Фоторепортаж: в Калуге открылась резиденция Деда Мороза

В субботу, 22 декабря, Дом мастеров на Григоровом переулке, 9, в Калуге превратился в резиденцию Деда Мороза.
Резной терем виден издалека – он весь переливается новогодними огоньками, рядом – нарядная ёлочка. Здесь исполняются заветные желания и происходят самые невероятные чудеса. На открытие зимней резиденции Деда Мороза собралось множество калужан. С утра здесь царила волшебная предновогодняя атмосфера. Песни, танцы, загадки, весёлые игры и хороводы вместе со сказочными персонажами.
Дед Мороз и Снегурочка появились ровно в полдень на автосанях, украшенных снежинками:
- Вы просили у меня снежную и морозную зиму? – сразу же спросил новогодний волшебник.
- Да! – хором кричали дети и взрослые.
- Я исполнил ваше желание! Зима будет снежной и морозной!
Поднявшись по деревянным ступенькам резиденции, Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с Новым годом и пригласили в гости.
У порога гостей встречали помощники Дедушки и знакомили с убранством резного терема. Здесь работало и новогоднее почтовое отделение: можно было написать оригинальную открытку с изображением Театральной площади и скульптуры Циолковского с велосипедом друзьям и родным, поставить на ней специальный штемпель «С Новым годом!» и тут же отправить по нужному адресу. Новогодние марки тоже особенные, с применением новых технологий – дополненной реальности: если на Снегурочку навести смартфон, она «оживает» и танцует под музыку в заснеженном лесу. Принимаются в резиденции и письма для Деда Мороза. Говорят, что все желания, о которых пишут, сбываются. Даже взрослые начинают верить в чудо - а что уж говорить о детях!
Резиденция будет открыта 29-30 декабря и 2-5 января с 12:00 до 15:00.
Уважаемые читатели! А вы верите в Деда Мороза? Расскажите в комментариях!
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