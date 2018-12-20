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Новогодний конкурс: меняем историю на цифровую приставку!

20.12.2018 11:29 0 238
Новогодний конкурс: меняем историю на цифровую приставку!

С января 2019 года государство перестанет субсидировать распространение аналогового телевизионного сигнала. Телевидение перейдёт на цифровой формат. Владельцам старых телевизоров (старше 5 лет), для того чтобы не остаться без телеинформации, потребуется купить цифровую приставку.

И только тогда можно будет смотреть по бесплатному цифровому телевидению 20 каналов. В среднем такая приставка обойдётся в 1300 рублей.

Газета «Калужский перекрёсток» разыгрывает 10 бесплатных приставок среди своих постоянных читателей.

Чтобы выиграть приставку, необходимо прислать в редакцию короткий рассказ — «биографию» вашего телевизора. Например, о телевизоре-долгожителе, о необычной, может быть, истории его покупки или о семейной традиции просмотра какой-нибудь телепередачи либо любимого канала. Поделитесь с нами историей своего «окна в мир» новостей, путешествий, музыки и кино!

Конкурс про­длится по 25 декабря.

10 самых расторопных авторов, первыми приславших свои рассказы, получат комплекты цифровых приставок. Самые интересные истории мы опубликуем в газете и на сайте: kp40.ru.

Писем с фотографиями ждём по адресу:

  • 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36,
  • или на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru.


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Тэги: праздник новый год
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